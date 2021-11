LIONS CLUB Al via la campagna di screening gratuito del Diabete

R. & P.

In occasione del 14 novembre 2021, Giornata Mondiale del Diabete, i Lions della zona 27 del Distretto 108 Ya (Campania, Calabria, Basilicata con Governatore Francesco Accarino) scendono in campo con un Service della durata di tre giorni, 13-4-20 novembre, al fine di sensibilizzare la popolazione nei confronti della prevenzione contro il diabete, killer non sempre silenzioso, che nel 2020 ha ucciso circa 750.000 persone solo in Italia.

Cinque i Clubs organizzatori del Service: Locri, Polistena B, Taurianova V.S. Roccella Jonica , Siderno che si faranno carico , in tre diversi luoghi della Calabria , di spiegare come e quanto sia importante fare prevenzione , diagnosi e cura.

Questo il calendario: 13 novembre 2021, dalle ore 9 alle ore 13, screening gratuito presso Piazza San Vittorio di Roccella Jonica.

Nella stessa data alle ore 17, presso il Convento dei Minimi di Roccella ci sarà un Convegno al quale, dopo i consueti saluti istituzionali da parte del Sindaco di Roccella dott. Vittorio Zito, dei Presidenti dei Clubs Lions, della Responsabile per la Calabria di AILD (Associazione Italiana Lions per il Diabete) dott.ssa Denise Valente Ortale, del Presidente di Zona 27 arch. Orazio Violante, del Presidente della XI Circoscrizione avv. Massimo Serranò e del I Vice Governatore dott. Franco Scarpino, interverranno specialisti Lions e non che parleranno della patologia.

Il 14 novembre lo screening si sposta nella Piazza Porto Salvo di Siderno dalle ora 9 alle ore 13.

Il 20 novembre lo screening proseguirà a Polistena.

Ricordiamo che il diabete è un killer silenzioso che molte volte dà segno di sé solo quando gli organi sono già compromessi.

Prevenire è meglio che curare.