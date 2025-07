R. & P. (foto fonte ilsole24ore.com)

LOCRI – Il 30 giugno al “Licei Mazzini” di Locri guidato dal dirigente scolastico Francesco Sacco coadiuvato dalla prima collaboratrice prof.ssa Giroloma Polifroni, si è tenuta una riunione che ha visto la partecipazione delle professoresse e dei professori: Angela Martino, Sara Palamara, Ozzimo Gianfranco, Pino Macrì, Cosimo Pellegrino (rappresentante dell’associazione culturale ALB), Gabriella Reitano, Lucia Fazzari, Marcella Ferreri, Laura Rossi (in rappresentata dell’associazione I Care), gli storici: Santo Gioffrè, Giacomo Oliva e Vincenzo Cataldo, per discutere e dibattere sul tema: COME PORTARE L’INSEGNAMENTO E LA TRASMISIONE DELLA STORIA LOCALE ALLE NUOVE GENERAZIONI.

La formazione del cittadino, l’amore e la responsabilità del cittadino verso la propria terra, sono elementi che possono maturare soltanto dalla conoscenza delle proprie radici storico culturali. Radici che affondano negli eventi dei luoghi che caratterizzano il vissuto di ogni individuo. Scollegare l’individuo dalla sua storia, significa privarlo di una sua identità, con tutto il danno che ne consegue sia al singolo individuo sia alla collettività.

Guerre, carestie, invasioni, progresso e benessere sociale, non possono essere compresi a pieno quando viene a mancare il collegamento fra la persona e la sua storia.

Questo gruppo di professionisti, avendo chiara l’importanza del tema trattato, si è impegnato nella ricerca dei metodi e delle vie da percorrere per colmare il divario fra storia locale e la grande storia. Il percorso da compiere, si presenta lungo e poco agevole, ma necessario. Con fiducia e determinazione potremo dire, un domani, di aver colmato un’altra lacuna.