LINDENBROCK, A CAULONIA. Il quarto appuntamento con il teatro del Cit

R. & P.



Vecchie mappe, mari sotterranei, porte nascoste e faticose risalite: c’è la magia di Jules Verne e del suo viaggio al centro della terra, sul palco di piazza Seggio per il quarto appuntamento con il Cit Caulonia Idea Teatro, giovedì 27 agosto. Alberto La Neve e Fabiana Dota, portano la rassegna teatrale curata da Fuorisquardo, lungo un percorso nuovo, tra suggestioni jazz e letteratura. È Lindebrock, il personaggio cardine del romanzo, ad accompagnare gli spettatori attraverso un percorso in quattro fasi che rimbalza nei luoghi descritti nel romanzo: Amburgo, l’Islanda, lo Sneffels e di nuovo Amburgo. Un viaggio immaginifico condotto con «improvvisazioni nella tela della struttura portante – dice l’autore – creando stratificazioni e quadri acustici dediti a trasportare l’ascoltatore verso un mondo pervaso da sfumature sonore e colori musicali». Sul palco della splendida piazza Seggio – si inizia alle 22 – la voce di Fabiana Dote, artista trapiantata da anni in Calabria e il Sassofono dall’inconfondibile timbro jazzistico di Alberto La Neve, accompagneranno il pubblico del Cit Caulonia Idea Teatro nella quarta serata della rassegna cauloniese.