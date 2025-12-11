Il Centro Teatrale Meridionale presenta un grande classico di Goldoni

CAULONIA – Un grande classico del teatro italiano per il prossimo appuntamento con la XXXI Stagione Teatrale della Locride 2024-2025 a cura del Centro Teatrale Meridionale, per la Direzione artistica di Domenico Pantano.

L’Impresario delle Smirne di Carlo Goldoni, interpretato da Gigi Savoia e Francesca Bianco, – adattamento e regia di Carlo Emilio Lerici, prodotto da Teatro Belli di Antonio Salines, costumiAnnalisa Di Piero, sceneMarilena Maddonni, musiche Francesco Verdinelli, costruzioni scenografiche Diego e Simone Caccavallo -, andrà in scena sabato 13 dicembre alle ore 21.00, all’Auditorium Casa della Pace “A. Frammartino” di Caulonia Marina.

Questa versione, del regista Carlo Emilio Lerici, trasporta la vicenda nella prima metà del Novecento e prende spunto da un’altra celebre commedia di Goldoni, Il Teatro Comico. Protagonisti dello spettacolo sono Gigi Savoia (attore napoletano che abbiamo visto nella compagnia di Eduardo De Filippo e poi con Giorgio Albertazzi, Gigi Proietti, Maurizio Scaparro, Luca De Filippo, Mariano Rigillo) e Francesca Bianco (da quarant’anni protagonista in tutte le principali produzioni del Teatro Belli). Accanto a loro, otto bravissimi attori della compagnia del Teatro Belli: (in ordine alfabetico) Andrea Bezzi, Francesca Buttarazzi, Giuseppe Cattani, Alessandro Laprovitera, Paolo Perinelli, Alessandra Santilli, Susy Sergiacomo, Roberto Tesconi.

Siamo nella prima metà del Novecento. In un teatro vuoto, il capocomico Orazio attende gli altri membri della compagnia per dare inizio alle prove del nuovo spettacolo. Ci sono molte difficoltà economiche e la Compagnia è a rischio chiusura. Ma lo spettacolo deve andare avanti e così, visto l’arrivo imprevisto di alcuni nuovi interpreti, il cast è finalmente al completo. Bisogna solo trovare i soldi. Ed è qui che al capo comico viene un’idea…

La vicenda è nota: un mercante turco vorrebbe scritturare una compagnia da portare in tournée nelle Smirne (come allora veniva chiamata la Turchia) ma i teatranti scelti si riveleranno pettegoli, invadenti, boriosi, intriganti e assetati di danaro, con le primedonne che faranno a gara nell’alzare le loro richieste sparlando ferocemente le une delle altre, fino a mettere in fuga l’aspirante impresario.

E alla fine lo spettacolo andrà in scena oppure no? In questa versione, adattata da Carlo Emilio Lerici, lo sviluppo e la conclusione della vicenda non mancheranno di sorprendere e divertire il pubblico.

La rassegna si avvale del patrocinio del Comune di Caulonia ed è co-finanziata con Risorse PAC 2014-2020 – Az. 6.8.3 – Avviso pubblico Eventi di promozione culturale 2024 della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.