LICEO SCIENTIFICO ZALEUCO Il 20 e il 22 gennaio”Open Day”

Nel periodo in cui, per tanti ragazzi, è il momento di decidere sul proprio futuro alle secondarie di secondo grado, tante idee, tante proposte, ma spesso, senza un vero orientamento verso una scelta valida e consapevole, che sappia proiettare ad un futuro accademico e lavorativo.

La scelta del percorso di studi non deve essere dettata dall’ansia di avere riscontri immediati ma, soprattutto, dal desiderio di assaporare il bello della scoperta, della conoscenza, della ricerca, dell’approfondimento, che porta non solo ad avere un bagaglio culturale, certamente utile, ma anche ad avere una formazione aperta ad un sociale sempre più inclusivo ed innovativo.

Ed è proprio su questo che il Liceo Scientifico Zaleuco di Locri, guidato dal dirigente Carmela Rita Serafino, aprirà le sue porte in due giornate di “Open Day”, il 20 e il 22 Gennaio, dalle 15.30 alle 18.30, dedicate a fornire, a chi visiterà la scuola, un’esperienza a tutto tondo, di valorizzazione dello studente, sia dal punto di vista culturale che laboratoriale, in vista di una sua realizzazione in una società altamente competitiva ed esigente.

Vi aspettiamo, allora, numerosi e curiosi!

“La più bella e profonda emozione che possiamo provare è il senso del mistero: sta qui il seme di ogni arte, di ogni vera scienza” (Albert Einstein).



Comitato per la comunicazione dello Zaleuco