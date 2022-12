LICEO SCIENTIFICO ZALEUCO Francesco Galluzzo vince il contest “NET4EU – NETWORK FOR A NEW EUROPE”

R. & P.

Il Liceo Scientifico Zaleuco, guidato dal dirigente Carmela Rita Serafino, sale sul podio d’Europa grazie all’allievo Francesco Galluzzo della classe V B, che, con il suo lavoro di video storytelling, dal titolo “Better Together”, sul tema “La mia idea personale di Europa; la mia vita con l’UE o senza l’UE” vince il concorso “Net4EU – Network for a new Europe”.

Il contest nasce nell’ambito del progetto, presentato sulla call of proposal network di città del programma “Europa per i cittadini” ed ha come capofila il Comune di Locri, con un partenariato composto da diversi enti: Municipalità di Dagda (LT); Provincia di Budapest (HU); Associazione Eurokom(IT); Municipalità di Lupeni (RO).

Il progetto che si è posizionato tra i 18 progetti europei, finanziati nello Strand 2 Measure 2.2 Networks of Towns Selection Year 2019 Round 1, ha alla sua base lo sviluppo di dibattiti transnazionali su molteplici tematiche: dal futuro dell’Europa, dopo le elezioni del Nuovo Parlamento europeo e i suoi possibili scenari, all’Euroscetticismo, con i conseguenti effetti sul futuro dell’UE.

Dalle crisi economiche e migratorie, alla disoccupazione in Europa, con apertura a diverse competenti soluzioni.

Il concorso, in particolare, è stato incentrato sull’impatto dell’UE, della sua legislazione e delle sue politiche sulla vita dei cittadini.

In questi ultimi anni, dopo la crisi economica, la crisi pandemica, la crisi dell’immigrazione, la crisi bellica, l’Euroscetticismo è aumentato in ogni Paese europeo, in particolare in Italia, Ungheria, Polonia, Grecia.

Questo aumento dipende da due aspetti: una scarsa conoscenza dell’Unione Europea, delle sue istituzioni e delle sue politiche; e un’ampia diffusione, da parte dei social media, di fake news sull’UE.

In questo contesto è importante aiutare i cittadini e i giovani a conoscere l’Europa, a meditare come essa influenzi la loro vita.

Ed è stato su questi presupposti, attentamente valutati e rielaborati, che Francesco Galluzzo, supportato magistralmente dalla professoressa Rosella Fontana, ha realizzato il suo video, nel quale, in tre minuti o poco più, è riuscito a sintetizzare l’importanza dell’Unione Europea, per la vita dei cittadini, ispirandosi al metodo dialogico, ironico e pungente, delle Operette morali di Leopardi.

Un messaggio creativo e pertinente, che ha volato lontano, raggiungendo Bruxelles, dove Francesco si è recato con una delegazione del Comune di Locri e con la responsabile del progetto, la dottoressa Alessandra Tuzza, direttore dell’Associazione “Eurokom” di Gioiosa Ionica, per presentare il suo lavoro alle istituzioni europee, durante l’evento conclusivo del progetto, insieme agli altri studenti degli Paesi comunitari, che hanno aderito all’iniziativa.

Un esempio, il suo, straordinariamente attuale, dove viene messo in evidenza tutto l’entusiasmo giovanile di credere ancora nel rapporto collaborativo, per risolvere situazioni di crisi.

Solo se non si perde di vista il dialogo e il confronto, si può sperare di tutelare la pace, e mai, come in questo momento, aneliamo ad essa con tutte le nostre forze.

I conflitti non sono solo tossici e distruttivi, per le diverse parti in causa, ma innescano anche tutta una catena di situazioni critiche, a diversi livelli, da quello economico a quello energetico, che portano ad un’umanità dove non viene più tutelato il benessere dei cittadini, ma si porta avanti una politica di restrizioni e sacrifici che ledono il diritto ad una vita di qualità.

Un plauso, quindi, a Francesco Galluzzo e al contesto scolastico del Liceo Zaleuco, capace di esternare e supportare grandi talenti, fermento di una società sana, armonica e inclusiva.

“Il termine Europa allude evidentemente all’unità di una vita, di un’azione, di un lavoro spirituale” (Edmund Husserl).