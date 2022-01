LICEO ARTISTICO Interrogazione di “Siderno 2030”

R. & P.

Siderno2030 chiede all’amministrazione comunale quali azioni sono state intraprese nei confronti della Città Metropolitana di Reggio Calabria per l’effettuazione di ulteriori approfondimenti delle condizioni strutturali e sismiche dell’edificio scolastico ospitante il Liceo Artistico di Siderno.

Infatti, nello scorso mese di maggio, il dr. Giuseppe Mezzatesta, dirigente del settore 12 “Edilizia” della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ha dichiarato la non agibilità strutturale di tutti i corpi di fabbrica costituenti l’immobile.

A ricezione di tale comunicazione, il Dirigente Scolastico del Liceo stesso ha dovuto disporre l’immediata chiusura del plesso che è stato prontamente trasferito in locali sostitutivi individuati nella struttura dell’ex Istituto Tecnico per Geometri, presso i quali ancora oggi si trova.

Da allora nessuna altra notizia è circolata circa gli ulteriori atti amministrativi/tecnici che all’epoca il dr. Mezzatesta anticipava sarebbero seguiti. Ne alcuna informazione è arrivata in merito alla successiva progettazione di adeguamento sismico indispensabile per un immediato intervento sull’edificio, la cui costruzione risale a circa venti anni fa.

Siderno2030 auspica che questi ritardi e silenzi non celino l’ennesimo tentativo di spoliazione, ai danni della città di Siderno, di un presidio di istruzione e formazione nelle arti figurative, l’architettura, l’ambiente e la grafica che è stato storicamente molto importante per la crescita della nostra comunità.