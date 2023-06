di Simona Ansani

Non c’è pace per gli utenti mail di Libero e Virgilio che a distanza di pochi mesi hanno visto il loro servizio di posta elettronica non dare alcun segno di vita. Ennesimo down quindi per gli account mail di Libero e Virgilio ormai dal 12 giugno non attivi. Diverse le comunicazione da parte dei tecnici della piattaforma per cercare di rassicurare i milioni di utenti, ma ad oggi nulla è cambiato. Di alcune ore fa la seguente comunicazione:

《In questa nuova comunicazione, ci scusiamo anzitutto ancora una volta con i nostri utenti per il disagio recato dall’interruzione dei nostri servizi mail. Nelle ultime ore si è verificata ancora instabilità all’infrastruttura e-mail, che ci costringe prudenzialmente a non poter ancora riaprire il normale flusso. I tecnici stanno continuando a lavorare per la risoluzione definitiva del problema, che riguarda la maggior parte dei nostri account, ad eccezione delle mail PEC. Forniremo aggiornamenti nella giornata odierna, continuando a lavorare come ovvio per la risoluzione nel minor tempo possibile. Per ulteriori informazioni, resta attivo per i nostri utenti il numero di assistenza 02-83 90 55 21》.

Gli utenti intanto, stanchi di questi disservizi nella casella di posta elettronica, si stanno dirottando vero lapertura di nuovi account mail su altri provider, reputando inaffidabili nella gestione le piattaforme di Libero e Virgilio.