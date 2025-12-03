R. & P.

Ritengo innanzitutto doveroso ringraziare le compagnie che da anni scelgono di mettere in scena i miei testi.

Le commedie rappresentano i miei inizi come autrice teatrale ed hanno, per me, un valore affettivo difficilmente esprimibile.

Sul mio sito www.mariapiabattaglia.it , dove si possono trovare i miei lavori fino ad ora rieditati, viene espressamente dichiarato che, in caso di messa in scena, qualsiasi eventuale modifica al testo deve essere comunicata e approvata dalla sottoscritta.

Sono a conoscenza che alcuni gruppi teatrali utilizzano le mie commedie senza curarsi delle suddette indicazioni.

Mi permetto di ricordare che il lavoro di stesura di ogni copione è frutto di uno sforzo mirato e, come tale, va rispettato.

La concessione di poter scaricare gratuitamente i copioni è atto di generosa condivisione e non autorizza certo a manomissioni di alcun genere.

Fiduciosa che d’ora in poi venga assecondata la richiesta di fedeltà ai testi, auguro a tutti Buon Teatro e mi permetto di ricordare sommessamente che non ho mai segnalato alla SIAE scorrettezze e arbitrarie modifiche apportate.

Fino ad ora.

Maria Pia Battaglia