LEGGE ELETTORALE REGIONALE CON LA DOPPIA PREFERENZA DI GENERE Il plauso dell’associazione 5D

R. & P.

Approvata dal Consiglio regionale la Legge sulla doppia preferenza di genere. La norma è passata all’unanimità appena prima dello scioglimento del Consiglio regionale a causa della prematura scomparsa della Presidente Santelli. L’assemblea ponendola in votazione durante l’ultimo Consiglio ha evitato che fosse introdotta dal Governo, come già successo per Liguria e Puglia, con poteri sostitutivi per inadempienza dell’assemblea regionale. La Calabria era una delle poche Regioni italiane a non avere ancora recepito le disposizioni introdotte dalla Legge n. 20 del 2016 volte a garantire l’equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei Consigli regionali .È stato un lungo percorso portato avanti in questi anni assieme alle rappresentanti di tutti gli schieramenti politici e di moltissime Associazioni. È un processo culturale che garantisce “definitivamente” uguali condizioni di partenza per l’effettiva partecipazione delle donne alle cariche elettive. Non si tratta di “dare più spazio” alle donne in modo sterile e indiscriminato, come molto comunemente ed erroneamente si crede (posso facilmente affermare che le donne il loro spazio se lo conquistano da sé, come dimostrano tante vicende politiche ed amministrative degli ultimi anni) si tratta solo di non discriminare come spesso avviene. Non è stata una battaglia ideologica ma piuttosto il frutto di uno sforzo democratico. Siamo però convinte che questo momento non rappresenta certo un punto di arrivo, non fingiamo che sia già stato tutto raggiunto. Non dimentichiamo che ancora oggi le donne non sono nei ruoli che contano, non fanno le stesse carriere di un uomo, malgrado abbiano stesse competenze, merito e valore. La strada è ancora lunga ed in salita. Le donne ancora oggi hanno stipendi più bassi e sono le prime ad uscire dalla porta quando gli spazi si restringono. Per quanto riguarda la politica, da Udine a Caltanissetta, non sono sempre le migliori ad emergere. Poiché ci muoviamo in un contesto in cui la rappresentanza di genere è cifra del tasso di democrazia nel nostro Paese sarà fondamentale che i giochi di potere e il desiderio di autoconservazione del ceto politico lascino il passo ad una maggiore partecipazione delle donne a tutte le scelte della politica.

La presidente

M. Alessandra Polimeno