LEGA Alfonso Passafaro candidato al Municipio 4 di Milano

LOCRI – L’ex assessore all’Ambiente del Comune di Locri Alfonso Passafaro si candida con la Lega alle elezioni amministrative del Municipio 4 di Milano, in programma il 3 e 4 ottobre.

A darne conferma è Pietro Marrapodi, dirigente del partito di Salvini, consigliere nel municipio 3 della Città di Milano e già candidato alle elezioni regionali lombarde e alle europee, incontrato stamani nel corso di un briefing in un bar di Locri insieme ad alcuni militanti leghisti.

Prima di soffermarsi sulla candidatura di Passafaro, Marrapodi (originario di Casignana) ha spiegato al cronista il radicamento crescente della Lega tra i meridionali residenti al Nord.

“Dopo l’avvento di Matteo Salvini – ha detto Marrapodi – la Lega ha abbandonato l’impostazione regionalistica puntando sulla tutela degli italiani e del loro patrimonio identitario e diventando il punto di riferimento dei numerosi meridionali residenti al Nord. Questi ultimi – ha proseguito – hanno saputo fare rete e traslare sulla realtà lombarda (in cui il voto per la lista, per il simbolo, per il partito ha sempre superato di gran lunga i voti di preferenza) il modello di campagna elettorale fatta di relazioni umane, “porta a porta” e contatto diretto col candidato”.

Quasi un identikit di Alfonso Passafaro, sul quale Marrapodi e la Lega sembrano puntare molto, per la conquista di uno scranno in un Municipio tradizionalmente feudo del centrodestra.

“Alfonso – ha detto Pietro Marrapodi – è un vero animale politico, una forza della natura. Bravissimo coi suoi modi gentili e signorili a presentarsi ai potenziali elettori, ha saputo tessere in pochissimi anni una fitta rete di relazioni che lo rendono tra i più accreditati per un’elezione al Municipio 4. Puntiamo su di lui”.

Fin qui Marrapodi.

Alfonso Passafaro, da alcuni anni si è stabilito con tutta la famiglia a Milano, laddove svolge l’attività di maestro nella scuola primaria.