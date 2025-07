di Enzo Romeo (foto fonte Wikipedia)

Fa caldo, terribilmente caldo. Eppure chi vuole fare soldi, continua imperterrito a tenere in piedi tutte le strategie possibili per mantenere costante, e perché no migliorarla, la produttività.

Ci sono imprenditori che già pagano poco, non tutti per fortuna – ci sono persone serie ed oneste – ma sono ingordi e sfruttano ogni piccola possibilità. Schifo. Semplicemente schifo. E chi va di mezzo? Ma è ovvio, Signore e Signori, coloro che devono abbozzare. Schifo. Schifo autentico. Pensate che una società di rider – sapete chi sono i rider si, sono quelli che per pochi euro al giorno, con pioggia e vento, caldo opprimente o gelo, garantiscono la consegna di merce che, noi in panciolle da casa, acquistiamo – ha proposto l’aumento di poche decine di centesimi ai loro “dipendenti” (schiavi è più consono), affinché continuassero il lavoro anche sotto il caldo assassino di questi giorni.

Schifo. Schifo assoluto. Ora, può essere che nel mentre i governi di tutto il mondo stanno varando decreti, per contenere gli effetti devastanti del clima torrido e asfissiante, si insinui la strategia del fare soldi sempre più, sulla pelle di persone che hanno bisogno o devono arrotondare? Si, può essere. E aver fatto marcia indietro non annulla il cinismo esercitato.