di Enzo Romeo
Crinali di guerra tiepida e calde menti offuscate da terrore di ventura
Guardo case chinate nell’ odore di bombe
Malsana idea di pianto e orrore
Odo lamenti infantili dalle strisce di odio
Metallico incedere su strade di polvere
Latte e pane, tesori preziosi la loro ricerca nelle lacrime innocenti
Mani protese verso alte uniformi sigillo di tenue speranza nell’assurdo sentire
Abbracci sperati nel desiderio di vita combattimenti stanchi di rassegnazione infausta
C’è ancora speranza nelle case dell’anima non immuni da bombe, ma vicine all’Amore.
Auguri.
A tutti.
