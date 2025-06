di Enzo Romeo (foto fonte KoSSev)

La guerra? È l’effetto della stupidità. Quale geopolitica del piffero. È pura stupidità. Di cosa parliamo? La realtà è cruda e dura. Siamo in guerra. E non è un guerra mondiale a pezzi. È conflitto bellico pressoché planetario. In nome di interessi spropositati, inimmaginabili e demoniaci.

Oggi Israele e Iran sottoscrivono 24 ore di non belligeranza. Mi viene da ridere. È solo pantomima. L’odio continua ad esserci ed è inqualificabile, oltre che inaccettabile. E la Cina? E Taiwan?

Un breve editoriale, perché non c’è molto da aggiungere. Pensate sono ripetitivi anche i talk delle TV. Si ribadiscono concetti e idee scontati. Senza pensare a temibili dinamiche terroristiche. È guerra. Su tutti i fronti. Punto e basta.