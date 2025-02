di Enzo Romeo

Appena due giorni fa, mentre mi preparavo ad andare in onda con il tg nella TV con la quale collaboro, ho verificato con i colleghi, come ogni volta si fa, gli aggiornamenti e i contenuti della scaletta. Dalla redazione politica è arrivata una…definiamola indiscrezione che, non solo, ha suscitato attenzione, ma è pure diventata un servizio con tanto di richiamo nei titoli.

La notizia e il conseguente servizio era incentrato sui non buoni rapporti tra il sindaco metropolitano Falcomatà e il suo numero due a palazzo Alvaro, sede del consiglio metropolitano, Versaci. Quest’ultimo vivrebbe con malumore una sorta di ridimensionamento o comunque il non adeguato utilizzo delle sue capacità.

Non c’è una dichiarazione ufficiale ne, credo, ci sarà, ma l’idillio non sembra essere in atto tra i due autorevoli dirigenti politici che hanno affrontato momenti complicati, uscendone bene. Anzi, si vocifera (?) che Versaci sarebbe in contatto con Noi Moderati, partito di Centro Destra, guidato da Maurizio Lupi per passare sotto il tetto del leader milanese, già ministro e già protagonista della stagione innovativa generata dal movimento Comunione e Liberazione.

Ora, è chiaro che tutto potrebbe rientrare, ma la bolla è scoppiata, perché il malessere degli ultimi tempi in seno alla maggioranza non è stata una boutade. C’era e c’è, e la solida indiscrezione che circola arriva come un vento di nuova tempesta.