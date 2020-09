LEANDRI VS. SCABELLONE Pro loco di Siderno, si vota per il rinnovo degli organi

LEANDRI VS. SCABELLONE Pro loco di Siderno, si vota per il rinnovo...

R. & P.

L’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione Turistica Pro Loco Siderno è convocata, in seconda convocazione, per domenica 13 settembre, alle ore 18,00, presso Ymca (campo basket) sita in Via Lungomare delle Palme a Siderno per il rinnovo delle cariche sociali.

L’Assemblea tratterà i seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Relazione del Presidente;

2) Elezioni per il rinnovo cariche sociali: Presidente, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori

dei Conti, Collegio dei Probiviri.

Come stabilito dall’Articolo8 comma 2 dello Statuto Sociale approvato in data 7 maggio 2011 “Sono titolari dell’elettorato attivo e passivo i Soci che risultino essere tali al 31 dicembre dell’anno precedente e che abbiano già provveduto a rinnovare la quota dell’anno in corso alla data dell’Assemblea dei Soci.

L’assemblea si terrà nel rispetto della normativa anti COVID e salvo eventuali ordinanze nazionali e/o regionali e/o comunali che ne vietino il regolare svolgimento. Le operazioni di voto si concluderanno alle ore 20. E’ possibile esprimere una sola preferenza per ogni organo. In allegato l’elenco dei candidati.

Allegata lista candidati

ASSEMBLEA ELETTIVA PRO LOCO 2020

PRESIDENTE

1 LEANDRI DOMENICO 2 SCABELLONE ANTONELLA

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

1 BADIA GIUSEPPE 2 LEONARDO GIANLUCA 3 ROMEO MARILENA 4 SAINATO EMANUELE 5 SANTACROCE AGOSTINO 6 SCUNCIA GIUSEPPINA 7 VERTERAMO ANTONELLA

COLLEGIO DEI REVISORI

1 BRUGNANO LUIGI 2 CACCAMO ALDO 3 PANETTA DOMEDICO 4 SORACE DOMENICO 5 TAVERNESE GRAZIELLA 6 VITALE GIUSEPPE

COLLEGIO DEI PROBIVIRI