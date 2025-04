Straface: Altro risultato storico presidente Occhiuto

R. & P.

CATANZARO – Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ora è ufficiale: anche per quanto riguarda l’area della prevenzione la Regione Calabria supera la sufficienza. Il Ministero della Salute, attraverso una comunicazione al Presidente Occhiuto inviata in data odierna (venerdì 4) ha riconosciuto l’errore e provveduto alla correzione. Secondo i dati dell’Anagrafe Nazionale Vaccini, infatti, le coperture vaccinali per l’anno 2023 risultano superiori al 90%.

RISPETTO AL 2023 + 18,21 PUNTI, DESTINATI A CRESCERE

In generale – dichiara la Presidente della Terza Commissione Sanità del Consiglio regionale Pasqualina Straface – rispetto al 2023 la Regione Calabria ha registrato un aumento del punteggio LEA in tutte e tre le aree, assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e lavoro (prevenzione), assistenza distrettuale; assistenza ospedaliera, con un incremento complessivo di 18,21 punti, passando da 135,25 a 153,46.

ADEMPIENTI IN DUE AREE SU 3; E LA TERZA È IN CRESCITA

I risultati prodotti dal Presidente e Commissario Roberto Occhiuto – sottolinea Straface – sono misurabili. Tra il 2022 e il 2023, il punteggio LEA dell’area della prevenzione aumenta da 36,59 a 43,82 (+7,23 punti); in quella distrettuale da 34,88 a 40,48 (+5,60 punti); in quella ospedaliera da 63,78 a 69,16 (+5,38 punti). Siamo verdi, dunque adempienti, nell’area ospedaliera e nell’area prevenzione; ancora rossi, ma in crescita, nell’area distrettuale.

EMERGENZA URGENZA, SI CONTINUA A LAVORARE A POTENZIAMENTO SERVIZIO.

In merito alle postazioni di emergenza urgenza sul territorio, come specificato anche dal direttore generale di Azienda Zero Gandolfo Miserendino, per il reclutamento di personale (infermieri ed autisti) si attingerà dalle graduatorie esistenti. In generale il servizio di emergenza-urgenza registra un potenziamento. Lo testimoniano le Pet passate da 54 a 75 con l’assunzione di 163 autisti e 153 infermieri. Con le ambulanze del Terzo settore incrementeremo le postazioni attuali.