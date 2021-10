LE GIORNATE INSIEME A TE PER L’AMBIENTE L’iniziativa di McDonald’s domenica 17 ottobre

R. & P.

MARINA DI GIOIOSA IONICA – Si terrà domenica 17 ottobre a Marina di Gioiosa Ionica l’iniziativa di McDonald’s “Le giornate insieme a te per l’ambiente”, organizzata dal ristorante McDonald’s di Siderno, una giornata dedicata alla lotta al fenomeno sempre più attuale del littering, ovvero l’abbandono di rifiuti nell’ambiente.

Resa possibile grazie alla preziosa collaborazione con il Comune di Marina di Gioiosa Ionica ed altre Associazioni tra le quali “Don Milani Onlus”di Marina di Gioiosa Ionica, Coordinamento Locride di “Libera”, Protezione Civile e Arci Pesca Fisa.

L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini che potranno unirsi ai dipendenti dei ristoranti McDonald’s, coinvolti in prima persona in un’importante operazione di pulizia del territorio sullo sterrato del lungomare lato nord del Comune di Marina di Gioiosa Ionica.

L’appuntamento, per chiunque voglia dare il proprio contributo, è previsto per le ore 9:00 presso località Romanò.

Siderno è una delle 100 tappe nazionali che saranno coinvolte nel progetto, per il quale i ristoranti McDonald’s si faranno promotori del coinvolgimento di associazioni e cittadini, unendo le forze per un unico obiettivo: contribuire alla pulizia di parchi, strade, spiagge e piazze, a seconda delle esigenze specifiche di ogni Comune.

Il fenomeno del littering, infatti, è un problema sempre più ampio che oggi crea disagi sia a livello di decoro urbano sia di inquinamento ambientale.

Gettare un rifiuto a terra significa immettere nell’ambiente un oggetto che vi rimarrà dai 3 mesi, se di carta, a un secolo, se di plastica, con un impatto che deve tenere conto anche del fatto che in Italia la plastica non raccolta raggiunge le 500.000 tonnellate ogni anno.

La maggiore densità di rifiuti abbandonati interessa i luoghi pubblici all’aperto: nei parchi italiani si trovano 4 rifiuti per metro quadro, mentre nelle spiagge si parla di 7,8 rifiuti ogni metro.

In questo scenario, “Le giornate insieme a te per l’ambiente” si inseriscono in un percorso virtuoso verso la transizione ecologica che McDonald’s ha intrapreso ormai da diversi anni a partire dai suoi ristoranti, con un forte impegno in termini di Packaging e Waste & Recycling.

Ne sono un esempio l’eliminazione della plastica monouso in favore di materiali più sostenibili, l’installazione di contenitori per la raccolta differenziata nelle sale e nei dehors, la collaborazione con Comieco per lo sviluppo di un nuovo sistema per garantire la riciclabilità del packaging in carta e la campagna di sensibilizzazione sulle corrette modalità di raccolta dei rifiuti rivolta ai consumatori dei ristoranti.

Inoltre, attraverso questa iniziativa, McDonald’s rinnova la propria vicinanza ai territori in cui opera con i suoi oltre 610 ristoranti e l’impegno dei 140 licenziatari, imprenditori fortemente radicati nelle comunità locali.