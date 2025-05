Tempo di scelte relative alle vacanze estive, la primavera inoltrata. Per chi ama il contatto con la natura selvaggia e l’idea di passare il tempo fuori dalle zone turistiche di massa, la Corsica è una destinazione che, almeno una volta nella vita, va presa in considerazione.

L’isola della bellezza va vissuta con il cuore curioso e una buona dose di pazienza. Per visitarla e apprezzarla in tutta la sua magia, è necessario disporre di un mezzo come l’auto o la moto.

Questo è il motivo per cui è consigliabile raggiungerla in traghetto, così da imbarcare il proprio mezzo personale ed evitando di spendere tempo e soldi per il noleggio. Per risparmiare ulteriormente, è possibile approfittare di quelle opportunità interessanti che sono i codici sconto Corsica Ferries messi a disposizione dal celebre portale Topnegozi.

Vivere una vacanza in Corsica vuol dire, per forza di cose, rivolgere l’attenzione alle spiagge. Tra le più belle figurano quelle di Capo Corso, Palombaggia, La Girolata, Tra Licettu.

Da non perdere se si amano i panorami naturali che rimangono impressi nel cuore per sempre è anche la spiaggia di Santa Giulia.

Descriverla vuol dire aprire una parentesi che racconta di una bellezza quasi paradisiaca: siamo a circa 7 km a sud della località di Porto-Vecchio, una delle più celebri di tutta l’isola. Questa spiaggia lascia incantati con i suoi 2 km di sabbia candida, che affacciano su acque così turchesi da ricordare i tipici panorami da cartolina.

Dopo una giornata all’insegna della tintarella, delle nuotate e degli sport in riva al mare, arriva il momento di visitare le città che sorgono sull’isola.

Tra le più belle figura indubbiamente Bonifacio, centro urbano che delinea il confine dello stretto marittimo che separa la Corsica dalla Sardegna e, di fatto, l’Italia dalla Francia.

A colpire il visitatore sono le cromie sgargianti delle facciate delle case, alcune delle quali sono affacciate proprio sul mare, e le caratteristiche viuzze, dove perdersi alla ricerca di tipici localini e di negozi di souvenir.

Da vedere è anche la città di Ajaccio, che ha dato i natali a Napoleone Bonaparte e, spostandosi verso nord, Calvi, considerata una delle mete migliori dell’isola per chi viaggia in famiglia.

Per lasciarsi attraversare nel profondo dal fascino dell’isola, un’idea speciale è la vacanza in barca a vela. Un itinerario ideale parte da Barcaggio, località dove si trova un’altra spiaggia fantastica dove rilassarsi dopo aver fatto trekking lungo il Sentiero dei Doganieri e, passando per zone come Saleccia, arriva fino a Macinaggio, uno dei borghi più caratteristici dell’isola.

we