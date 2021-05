Le congratulazioni dell’Amministrazione Comunale di Roccella all’ingegnere Roberto Furfaro per il premio “Da Vinci Fellow 2021” dell’Università dell’Arizona

R. & P.

ROCCELLA IONICA – Il Sindaco di Roccella Jonica, dott. Vittorio Zito, a nome dell’Amministrazione Comunale rivolge le più fervide congratulazioni all’ingegnere aereospaziale roccellese Roberto Furfaro, nominato vincitore del premio “Da Vinci Fellow 2021”.

Si tratta di un prestigioso riconoscimento che il College di Ingegneria dell’Università dell’Arizona attribuisce annualmente ad un eccezionale membro della facoltà, assegnandogli, grazie ai donatori del “Circolo da Vinci” del College, una sovvenzione una tantum di 10.000 dollari.

Roberto Furfaro, professore di Ingegneria Industriale e dei Sistemi, il cui lavoro è incentrato sull’applicazione di metodi di intelligenza artificiale all’esplorazione spaziale, e direttore dello Space Systems Engineering Laboratory (SSEL) e della Space Situational Awareness Arizona (SSA-Arizona) Initiative dell’Università dell’Arizona è membro del College statunitense da più di 20 anni.

L’assegnazione dell’autorevole riconoscimento all’ing. Furfaro, nativo di Roccella Jonica, cittadina a cui è rimasto sempre profondamente legato e dove rientra spesso per far visita ai suoi genitori e amici, ha suscitato sentimenti di viva soddisfazione tra gli amministratori.

“Siamo orgogliosi del nostro illustre concittadino e scienziato Roberto Furfaro, di cui abbiamo sempre seguito con entusiasmo la luminosa esperienza negli Stati Uniti, coronata da numerosi successi legati alle molteplici attività di ricerca condotte nel campo dell’ingegneria spaziale, anche in collaborazione con la Nasa”, ha dichiarato il sindaco Zito.

“A Roberto rivolgo le più vive felicitazioni, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale e della comunità roccellese, per l’autorevole riconoscimento ottenuto che suggella le sue qualità di studioso instancabile e di docente di grande spessore culturale e umano”, ha concluso Vittorio Zito.