di Patrizia Massara Di Nallo

Una mostra su Sandokan arriva in Calabria, e precisamente a Lamezia Terme, con una rassegna dedicata all’omonima serie TV , prodotta da Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction per Rai 1, col sostegno della Calabria Film Commission. La mostra è stata inaugurata il 25 novembre, in preparazione dell’uscita della serie il 1 dicembre su Rai 1, e si protrarrà fino a gennaio inoltrato.

Il programma prevede, oltre alla mostra, alcune proiezioni e allestimenti. Sarà possibile, quindi, ammirare gli abiti e gli oggetti di scena originali, all’interno delle ambientazioni dove è stata realizzata e la proiezione in anteprima dei primi due episodi all’interno del backlot della Fondazione Film Commission Calabria a Lamezia Terme. (Un backlot è un’area adiacente a uno studio cinematografico, contenente edifici permanenti o spazi adatti alla costruzione temporanea del set per le scene all’aperto nella realizzazione di prodotti cinematografici e televisivi). I set all’interno del backlot, realizzati grazie al sostegno della Calabria Film Commission, sono il “Consolato di Labuan” e il rifugio di “Singapore”.

In Calabria, a Lamezia Terme, nella cui area industriale è stata ricostruita in un backlot la colonia inglese di Labuan. Inoltre altre riprese sono state effettuate a Le Castella, (Isola di Capo Rizzuto in provincia di Crotone), ai Laghi La Vota Gizzeria (Catanzaro), a Grotticelle (Ricadi) e a Tropea (Vibo Valentia).

La regia di Sandokan è affidata a Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Can Yaman interpreta Sandokan, Alanah Bloor sarà Marianna. Con loro Ed Westwick nel ruolo dell’affascinante antagonista Lord Brooke, mentre Alessandro Preziosi darà il volto all’iconico Yanez de Gomera. Le riprese di Sandokan si sono tenute nel Teatro 7 del polo produttivo di Lux Vide e tra l’Isola di Reunion, il Lazio, la Toscana e la Calabria.

( Foto locandina e fonte “Film Calabria Commission”)