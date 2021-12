LAVORO Lpu equiparati agli Lsu. Usb Calabria: “E’ una nostra vittoria”

R. & P.

Nei giorni scorsi è stata annunciata l’approvazione da parte del Governo nazionale della norma che equipara i lavoratori di pubblica utilità (LPU) calabresi ai lavoratori socialmente utili (LSU).

Questo è un passaggio fondamentale per tanti lavoratori calabresi, e data la sua delicatezza abbiamo preferito assicurarci del testo approvato prima di prendere posizione al riguardo.

Perciò oggi possiamo finalmente salutare questa vittoria dell’Usb e dei lavoratori che il 26 novembre scorso erano scesi in piazza a sollecitare la politica calabrese e nazionale su questo punto. Ringraziamo il Presidente Occhiuto che quel giorno assicurò direttamente i lavoratori il suo impegno su questo punto, e tutta la delegazione parlamentare calabrese che ha non ha fatto mancare il suo apporto.

Ma mentre festeggiamo questa vittoria non possiamo dimeniticare che la strada è lunga ancora per assicurare la piena dignità lavorativa a queste persone, attivando tutte le procedure necessarie per trasformare questi contratti in full-time e garantendo così uno stipendio dignitoso a chi, in tutti questi anni, ha permesso alla macchina pubblica di erogare servizi alle nostre comunità- E riconoscendo, per tutto il periodo di attività in cui questi lavoratori sono stati impiegati come Lsu e Lpu, i contributi previdenziali.

p/Federazione USB P.I. Calabria

f.to Aurelio Monte