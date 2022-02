“Lavoro come opportunità di inclusione e sviluppo” intervista a Sergio Scidà (Licenziatario McDonald’s Siderno)

“Lavoro come opportunità di inclusione e sviluppo” intervista a Sergio Scidà (Licenziatario...

di Simona Ansani – riprese e montaggio di Enzo Lacopo © 2022

SIDERNO – McDonald’s conta in Italia 25.000 dipendenti che lavorano in 610 ristoranti distribuiti su tutto il territorio nazionale. La maggior parte è composta da donne (62%), che costituiscono anche il 50% degli store manager. Fondamentale è poi la componente giovani.

McDonald’s rappresenta una porta d’ingresso al mercato del lavoro per migliaia di persone: il 50% dei dipendenti ha meno di 30 anni e il 32% è studente. Il 92% dei dipendenti che lavora da McDonald’s è infine assunto con contratti stabili di apprendistato o a tempo indeterminato.

Una realtà dunque che anche nella Locride si colloca come fiore all’occhiello del territorio, come un’azienda forte e salda di principi che si basano sul lavoro e sulla crescita professionale. Pari opportunità e meritocrazia vanno a braccetto, dove nessuno resta indietro, ma se c’è la voglia giusta di imparare e inserirsi in questo campo lavorativo, ognuno può raggiungere grandi traguardi.

Opportunità di costruire il proprio futuro, realizzando progetti grandi o piccoli, vicini o di lungo termine come ci spiega nel nostro servizio il licenziatario del Mcdonald’s di Siderno Sergio Scida’.



