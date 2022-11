LAV: continua il tour di microchippatura gratuita

di Simona Ansani

《Grande partecipazione della cittadinanza al nostro tour di microchippatura gratuita di cani e gatti, che prosegue fino al 9 novembre 2022 nelle piazze di molti Comuni di Calabria e Sicilia》. È quanto affermano i responsabili LAV per l’iniziativa che ha visto coinvolte due regioni del Sud, la Calabria e la Sicilia.

Un progetto importante, volto a sensibilizzare la registrazione dei nostri amici a 4 zampe, per proteggerli e tutelarli in caso di smarrimento.



《Le prime tappe del nostro tour – fa sapere LAV – hanno già consentito di microchippare: in Sicilia, 36 animali a Cianciana e 58 a Sciacca; in Calabria, 28 animali a Reggio Calabria, 19 a Nicotera, 40 a Vibo Valentia e 38 a Parghelia. Le attività di microchippatura, che vedono protagoniste le Sedi LAV in Calabria e altre regioni italiane, beneficiano di mezzi messi gratuitamente a disposizione da Locauto, da sempre al nostro fianco per i diritti degli animali e a cui vanno i ringraziamenti LAV》.

Le prossime tappe in Calabria sono a Soverato martedì 8 novembre 2022 in Piazza Maria Ausiliatrice, dalle 10 alle 16; Catanzaro, mercoledì 9 novembre 2022 c/o CRAS al parco della Biodiversità di Catanzaro (ingresso principale Via Vinicio Cortese 1), dalle 10 alle 14.