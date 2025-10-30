R. & P.

SIDERNO – L’ASD Siderno 1911 comunica che, a seguito della riunione straordinaria del Consiglio Direttivo tenutasi nei giorni scorsi, si è proceduto all’azzeramento di tutte le cariche societarie precedentemente in essere. Tale decisione segna l’inizio di una fase di profondo rinnovamento strutturale e programmatica.

In un’ottica di rilancio e di continuità progettuale, il direttivo ha conferito al già general manager Giampietro Costa l’incarico fiduciario di costituire il nuovo assetto societario.

La composizione definitiva dell’organigramma e tutti i dettagli relativi alla nuova struttura dirigenziale da aggiungere alla già esistente saranno ufficializzati e resi noti alla stampa e ai tifosi nel corso dei prossimi giorni.

Le Linee Guida del Nuovo Progetto: La Visione di Giampietro Costa:

Subito dopo aver ricevuto l’incarico, Giampietro Costa ha voluto delineare pubblicamente i pilastri fondamentali su cui poggerà il futuro dell’ASD Siderno 1911:

Continuità Tecnica e Sportiva: Si intende preservare e valorizzare il reparto giocatori esistente, garantendo la stabilità e la prosecuzione del lavoro tecnico-sportivo finora svolto.

Valorizzazione del Territorio: Il nuovo progetto pone al centro la crescita e l’impiego dei giovani atleti di Siderno, ribadendo un forte impegno nei confronti delle risorse calcistiche locali.

Apertura e Inclusione Sociale: È prevista una decisa apertura della base sociale, con l’obiettivo di integrare nuove figure e soci provenienti non solo dal mondo della tifoseria, ma anche da importanti scuole calcio locali e settori correlati.

Innovazioni Strutturali: Saranno introdotte significative novità a livello di infrastrutture e strutture a disposizione della società, i cui dettagli operativi saranno specificati in una successiva comunicazione.

Appello alla Comunità e agli Appassionati

Giampietro Costa ha infine rivolto un appello sentito a tutta la comunità e a coloro che hanno a cuore le sorti del club: “Le porte dell’ASD Siderno 1911 sono aperte. Chiunque volesse contribuire attivamente, con passione e competenza, alla realizzazione di questo nuovo e ambizioso progetto, è invitato a contattarmi. L’obiettivo è costruire insieme un futuro solido per il calcio sidernese.”