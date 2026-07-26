REPORTAGE di Enzo Lacopo © 2026
GERACE – Il REPORTAGE realizzato dal nostro Enzo Lacopo, sull’arrivo nella Basilica Concattedrale di S. Maria Assunta del Nuovo Vescovo della Diocesi di LOCRI-GERACE S.E. Mons. Cesare di Pietro e l’inizio del Ministero Pastorale. Rappresentanti istituzionali della Politica, delle Forze dell’Ordine, della Magistratura, delle Confraternite e soprattutto moltissimi fedeli venuti dall’Arcidiocesi di provenienza del Prelato (Messina – Lipari – Santa Lucia del Mela), hanno partecipato al grande evento del 25 Luglio 2026.
Infine il consueto ed atteso saluto dal balcone della Concattedrale ha concluso la celebrazione eucaristica.
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