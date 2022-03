L’AQUILONE Martedì 8 un webinar sulla figura della donna

R. & P.

Nel mese che si tinge del giallo della mimosa, l’Aquilone Camera Minorile di Locri, continua la formazione con un altro convegno online, coorganizzato con codesto Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, dal titolo: La figura della donna: asimmetrie sociali e culturali.

Il Convegno, ideato ed elaborato dall’Aquilone Camera Minorile di Locri, in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine di Locri, è rivolto principalmente agli avvocati, ma anche a tutti gli operatori che, a vario titolo, si interfacciano nella società e nella professione recependo le asimmetrie che ne potrebbero derivare. Il Convegno si svolgerà via webinar, sulla piattaforma ZOOM con una durata di quattro ore. L’evento, come specificato in dettaglio dalla locandina allegata, sarà tenuto da Giudici, Docenti Universitari, Avvocati, in particolare intervengono: la Dr.ssa Antonella Stilo, Presidente della Sezione Civile presso il Tribunale di Locri, Avv. Patrizia Morello, Docente Università Mediterranea di Reggio Calabria, Avv. Antonella Vizzari, Avv. Carlo Tropiano, Avv. Maria Cristina Caracciolo, Fondatrice dell’Aquilone Presidente Camera Minori, i lavori verranno aperti dal Presidente del Consiglio dell’Ordine di Locri, Avv. Emma Maio e dal Vice Presidente della Camera Minori L’Aquilone, Avv. Teresa Strangio, che darà la parola ad una testimone del terzo settore, Professoressa Irma Circosta.

L’obiettivo non è solo formativo o celebrativo dell’8 marzo, ma informare ed acquisire consapevolezza che l’affermazione del ruolo della donna nella società e, soprattutto, in ambito professionale, sociale e culturale, ha subito un lungo percorso, prima della sua affermazione o quasi, atteso che ancora esistono delle asimmetrie. Il monito o messaggio implicito vuole essere quello che il gender gap cada nell’oblio, quale risoluzione alla piaga del femminicidio.

“L’Aquilone Camera Minorile di Locri”

Il Presidente

Avv. Maria Carmela Callà