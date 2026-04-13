di REA

L’Autorità Anticorruzione certifica nerosu bianco ciò che noi del partito politico REA denunciamo inascoltati daqualche anno: la drammatica e inaccettabile gestione dei canili comunali romanidi Muratella e Ponte Marconi. Mentre l’amministrazione firma contratti a seizeri, le anime rinchiuse in quelle strutture continuano a subire un’ingiustiziasilenziosa. Noi non siamo sorpresi, ma profondamente indignati.

L’ANAC non lascia spazio a dubbi e conferma in pieno le nostre accuse, smascherando un sistema di controlli del Comune di Roma del tutto inadeguato. Le indagini hanno infatti certificatooperazioni di pulizia e sanificazione dei box puramente generiche e sommarie,condannando gli animali a vivere in condizioni igieniche precarie. A questo si aggiunge la gravissima carenza delle uscite per lo sgambamento e un inaccettabile taglio alle cure psicologiche, con le ore del veterinario comportamentalista dimezzate rispetto al contratto già segnalate al Comune di Roma nella persona del sindaco Gualtieri nel novembre 2021.

A questo quadro desolante si uniscono ledenunce che noi stessi di REA avevamo portato avanti in prima linea. A suo tempo avevamo infatti già riscontrato e segnalato la somministrazione di cibo di qualità scadente. E non ci siamo fermati ai soli cani: durante i nostri sopralluoghi ci fu persino impedito di visitare l’area gatti.

Un divieto che non ci ha ridotti al silenzio, portandoci a denunciare ugualmente, forti di informazioni certe e veritiere, la straziante realtà di felini rinchiusi in gabbie all’interno di stanze buie e con una grave scarsità di aria.

Di fronte a questo disastro intollerabile, aggravato dall’incuria di Roma Capitale che ha omesso persino i basilari controlli a campione, sorge spontanea e doverosa una domanda politica. La Garante per gli animali del Comune di Roma, Patrizia Prestipino, che nei canili romani è di casa, cosa ha visto in tutto questo tempo? Com’è possibile che per lei queste strutture siano sempre parse perfettamente in regola?

La dichiarazione di Gabriella Caramanica, SegretarioNazionale del partito politico REA: “Siamo davanti a una gravenegligenza istituzionale che si traduce in un tradimento verso le creature più indifese. L’ANAC ha solo scoperchiato un vaso di Pandora che noi di REA indicavamo da tempo. Quelli che l’amministrazione capitolina tratta come semplici voci di spesa, per noi sono esseri senzienti che soffrono in gabbie inadeguate o in stanze buie, privati dell’aria, costretti a mangiare cibo scadente e senza le cure necessarie per tornare a vivere. È politicamente e moralmente intollerabile che il Comune e la stessa Garante non abbiano esercitato il loro dovere di vigilanza. I canili e i gattili comunali devono essere luoghi di transito e di rinascita, non strutture carcerarie figlie della cattiva gestione. Come REA esigiamo che il Sindaco, l’assessorato all’Ambiente e la Garante diano risposte immediate e concrete: chi ha chiuso gli occhi sulle sofferenze di questi animali dovrà assumersene ogni responsabilità.” Come partito, forti di questi riscontri ufficiali, non faremo un passo indietro. Continueremo la nostra battaglia finché l’ ambigua gestione non continui a penalizzare ogni singolo ospite di Muratella e Ponte Marconi.