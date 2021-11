L’AMORE NON UCCIDE Al “Mazzini” la mostra contro la violenza di genere

di Gianluca Albanese

LOCRI – Domani mattina verrà inaugurata la mostra “L’amore non uccide”, promossa dai liceo Mazzini in collaborazione col liceo artistico di Locri e Siderno. L’intento dell’iniziativa è quello di celebrare con la forza dell’arte e delle parole la Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne.

L’inaugurazione della mostra e della panchina rossa donata dal comune di Locri avrà luogo alle 9,30 all’auditorium dei Licei Mazzini e rimarrà visitabile anche sabato 27.

Ringraziamo la docente di Lettere Federica Malara per averci inviato la seguente riflessione di due studentesse del “Mazzini” che verrà letta durante l’inaugurazione.

La pubblichiamo volentieri, esprimendo il nostro plauso per l’iniziativa delle due scuole, dall’alto valore educativo.

di ALESSANDRA CAVALLO ED ELENA GALASSO

“L’amore non uccide;

ha mille espressioni e tra queste non dovrebbe esserci la violenza. È un sentimento che arricchisce la persona, non la distrugge. L’amore non causa le ferite ma le cura.

Ci meritiamo un amore che ci faccia sentire sicure e che trovi il Paradiso negli occhi dell’altro, non l’aggressività.

Ci meritiamo un amore che ci ascolti, che rispetti la libertà. L’amore ti coinvolge, ti prende per mano e ti fa dimenticare le tue paure. Non dovrebbe generarle. È così intenso, che ci permette di leggere chi abbiamo accanto e non di offuscarlo. Se quest’emozione prendesse forma avrebbe il cuore a mille ma non per le lacrime agli occhi o i lividi sul corpo. Avrebbe il cuore a mille come quando un bambino osserva qualcosa per la prima volta.

L’amore consente all’altra persona di sentirsi a casa con un solo sguardo e non in una prigione.

Migliora l’autostima, è incontrollabile, puro.

Fa bene, fa sorridere, ci fa sentire a proprio agio.

Esso non umilia ma apprezza. L’amore è speranza ma deve soprattutto essere sicurezza.

È un soffio, una carezza: di certo non è uno schiaffo.

L’amore vero non delude, non calpesta e non ferisce; non urla, non picchia e non uccide.

Amare vuol dire vivere”.