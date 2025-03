R. & P.

GERACE – L’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Rudi Lizzi interviene per fare chiarezza sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a Gerace, rispondendo all’interrogazione presentata dal Consigliere Galluzzo.

Un’eredità complessa e un cambio di passoDall’analisi della documentazione disponibile e dal resoconto degli uffici competenti, emerge che, nel periodo compreso tra l’11 maggio 2023 e il 9 giugno 2024, i progetti legati al PNRR hanno subito un significativo rallentamento. Il mancato coordinamento istituzionale e una gestione poco incisiva delle criticità hanno compromesso l’avanzamento delle opere, causando ritardi importanti.

Dal 10 giugno 2024, con l’insediamento della nuova amministrazione, è stato avviato un metodo di lavoro più strutturato ed efficace. La politica è tornata a svolgere il proprio ruolo di regia, affiancando gli uffici, interfacciandosi con le istituzioni competenti sia a livello regionale che nazionale e accelerando le procedure per sbloccare i progetti.

I risultati ottenuti in nove mesi di amministrazioneGrazie a un’azione concreta e incisiva, l’amministrazione Lizzi ha messo in moto interventi rimasti in stallo e ha portato avanti con determinazione le opere finanziate dal PNRR. Tra i principali risultati raggiunti: Recupero dei ritardi accumulati, con un nuovo impulso alla realizzazione delle opere.Sblocco di progetti strategici, tra cui il Centro wellness spa. Progresso nei lavori pubblici, con la consegna dei lavori dell’Hub del restauro e l’ avanzamento sulla progettazione dell’ascensore di collegamento per migliorare l’accessibilità al borgo. Avvio di interventi nel turismo e nella cultura, con azioni di marketing territoriale, e non solo, per la promozione della città.

《Abbiamo scelto di non perdere tempo in sterili polemiche, ma di lavorare con responsabilità per garantire alla comunità di Gerace i benefici previsti dal PNRR》, dichiara il Sindaco Rudi Lizzi. 《Questa interrogazione ci ha dato l’opportunità di far conoscere ai cittadini lo stato reale delle cose e l’impegno della nostra amministrazione nel recuperare il tempo perso》.

Uno sguardo al futuro

L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel proseguire su questa strada, con l’obiettivo di completare le opere previste, attivare nuove opportunità per il territorio e garantire un futuro di crescita per Gerace. 《Ci auguriamo – conclude il Sindaco Lizzi – che il dibattito politico possa finalmente concentrarsi sulla costruzione e non sulla ricerca di visibilità personale. Gerace ha bisogno di un’amministrazione concreta e responsabile, e noi siamo qui per questo. Chiediamo noi oggi come mai da 11 maggio 2023 al 9 giugno 2024 si siano accumulati tutti questi ritardi, ritardi che oggi ci portano a dover fare molto di quello che poteva essere fatto oltre che a combattere con maldicenze e speranze di fallimento da parte di chi poteva ma non ha fatto o da chi cerca solamente un po’ di visibilità schierandosi quando contro una parte quando contro l’altra》.