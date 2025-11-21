R. & P.

CAULONIA – Il Comune di Caulonia ha celebrato la Festa dell’Albero, una ricorrenza che ricorda quanto sia prezioso il legame tra la comunità e la natura. L’iniziativa ha coinvolto studenti, docenti e cittadini in attività dedicate alla tutela dell’ambiente e alla costruzione di un futuro più sostenibile.

Il Sindaco Francesco Cagliuso ha dichiarato: “La Festa dell’Albero non è soltanto un momento di celebrazione, ma un’occasione per ricordare che la cura del nostro territorio è un dovere collettivo. Ogni albero piantato oggi rappresenta un segno di speranza e di responsabilità verso le generazioni

future. Caulonia vuole essere un esempio di comunità che cresce nel rispetto della natura e dei suoi

equilibri”.

L’Assessore con delega alla Bandiera Blu Antonella Ierace ha aggiunto: “Il coinvolgimento delle scuole e dei nostri ragazzi è fondamentale: sono loro i veri protagonisti di questa giornata. Educare i giovani alla sostenibilità significa seminare valori che porteranno frutti nel tempo. La Festa dell’Albero diventa così un laboratorio di cittadinanza attiva, dove ognuno contribuisce con piccoli gesti a costruire un futuro migliore”.

Ha partecipato alla manifestazione la presidente del Consiglio Comunale Agnese Panetta che ha affermato: “Come Presidente del Consiglio comunale sono orgogliosa di sostenere queste iniziative che uniscono istituzioni e scuola in un percorso di crescita condivisa. Gli alberi che oggi piantiamo sono simbolo di vita, speranza e radici profonde nella nostra terra”.

Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Lucia Pagano, insieme ai docenti, ha accompagnato gli studenti attraverso laboratori creativi con i ragazzi che hanno realizzato cartelloni e cantato canzoni a tema,

Il Comune di Caulonia rinnova il suo impegno nella cura del verde, nel rispetto dell’ambiente e nelle azioni che contribuiscono a rendere il paese più sano e accogliente, che negli anni ha ottenuto importanti riconoscimenti quali la Bandiera Blu e la Bandiera Verde. La Festa dell’Albero è stata un’occasione di condivisione e sensibilizzazione che ha visto protagonisti i giovani e l’intera comunità.