di Mario Murdolo (foto fonte web)

CALABRIA – Sta per iniziare il prossimo tour della nave più bella del mondo, l’Amerigo Vespucci. Questa volta sarà il Mediterraneo ad ospitare questo straordinario evento che consentirà a tutti gli Italiani di salire a bordo e ammirare le straordinarie bellezze di questa invidiabile eccellenza italiana e vivere un’esperienza unica tra storia, tradizione e tecnologia.

Dopo aver navigato gli oceani e visitato 30 paesi in cinque continenti il maestoso veliero torna a casa, la storica nave scuola della Marina Militare sarà protagonista del tour mediterraneo che prenderà il via il primo marzo da Trieste e si fermerà in 14 città italiane, ma anche all’estero a Durazzo e La Valletta. Anche Reggio Calabria avrà il privilegio di accogliere e ospitare la prestigiosa nave dal 2 al 6 maggio e ciò sarà per i reggini e i calabresi tutti una imperdibile opportunità per ammirare da vicino la nave più bella del mondo e riscoprire un pezzo di storia italiana. Le visite sono gratuite previa prenotazione. L’Amerigo Vespucci è sicuramente una eccellenza della Marina Militare italiana. Fu costruita nel 1930 e fu varata nel 1931 e assegnata alla Marina Militare con il compito di addestrare gli allievi ufficiali dell’Accademia Navale. In ogni città tappa di questo tour si potrà anche visitare una mostra dove vengono raffigurate le tappe e la storia dell’Amerigo Vespucci e della Marina Militare Italiana.