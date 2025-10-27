R. & P.

LOCRI – È stato pubblicato nei giorni scorsi l’esito dell’Avviso Pubblico “Insieme si vince”, promosso del Dipartimento per le Politiche della famiglia, che ha la finalità di prevenire e contrastare ogni forma di abuso e sfruttamento sessuale perpetrati, anche online, a danno dei minori.

Il progetto è rivolto ai Centri per la famiglia per tramite dei comuni capofila, e l’Ambito Territoriale di Locri è risultato vincitore, con l’assegnazione di 40mila Euro da utilizzare per le finalità descritte.

Nello specifico, promuovere interventi a favore di persone di minore età, vittime o potenziali vittime di violenza sessuale, nonché a favore delle loro famiglie e degli adulti di riferimento, attuando le varie azioni previste, come:

iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte a genitori, famiglie, insegnanti e minorenni, per promuovere la conoscenza del fenomeno dell’abuso sessuale dei minorenni, online e offline, e l’identificazione precoce di segnali di rischio;

servizi di ascolto, all’interno del sistema in essere presso il Centro per la famiglia, per genitori e famiglie di minorenni vittime o a rischio di abuso, al fine di promuovere percorsi di consapevolezza e recupero, anche a supporto della genitorialità e dei nuclei familiari che si trovano in condizione di vulnerabilità;

percorsi di educazione digitale dei minorenni, dei genitori e degli adulti di riferimento, anche attraverso il potenziamento di iniziative già avviate all’interno del Centro per la famiglia, ai fini della prevenzione di ogni forma di abuso e violenza sessuale online

Soddisfazione da parte del Sindaco di Locri, Giuseppe Fontana, in qualità anche di Presidente dell’Ambito Territoriale di Locri (in quanto comune capofila): «Il nostro impegno è costante e continuo nel garantire assistenza ai cittadini di questo territorio che vivono situazioni di disagio o con delle disabilità. Con un occhio sempre attento verso le famiglie e i più piccoli. Con queste finalità, è stato dato avvio il Centro per la Famiglia dell’Ambito di Locri, che svolge attività specifiche e mirate verso questi target. L’Ufficio di Piano, grazie alle professionalità presenti e al continuo lavoro di progettazione, anche in questo caso vincente, ha ottenuto un importante finanziamento che ci permette di predisporre delle attività, in questo caso, anche verso i ragazzi di minore età vittime o potenziali vittime di violenza sessuale, con attenzione massima nell’interesse del minore e alla tutela dei suoi bisogni e delle sue relazioni.

È continua la mia personale attenzione in qualità di Presidente dell’Ambito, ma anche da parte del Responsabile, del Coordinatore, dello staff dell’Ufficio di Piano e di tutti gli altri 22 sindaci che compongono la Conferenza, insieme al prezioso supporto del Forum del Terzo Settore, verso le attività di welfare con specifico impegno nei confronti di tutte le situazioni di tipo sociale che coinvolgono il nostro territorio».