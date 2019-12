L’Ambito Territoriale presente a scuola per parlare di sociale e legalità

R. & P.

LOCRI – Un gradito invito quello pervenuto all’Ambito Territoriale di Locri da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Industriale “E. Majorana” di Roccella Jonica, dott.ssa Rosita Fiorenza, nel prendere parte in qualità di relatori all’importante incontro di giovedì 19 dicembre con una rappresentanza di ragazzi dell’istituto per l’incontro “La coesistenza tra diversi”, promosso dalla Polizia di Stato – Questura di Reggio Calabria all’interno del progetto “Una città senza crimine”.

L’Ambito è stato rappresentato dalla coordinatrice dott.ssa Antonietta Dominello, la quale, in un’aula magna gremita, ha parlato di sociale, di progettualità nonché di legalità e della sua tutela, di come affrontare le difficoltà della vita senza ricorrere ad azioni pericolose che possono sviare dalla retta via.

Un ringraziamento da parte del Presidente, dott. Giovanni Calabrese, Sindaco di Locri e comune capofila dell’Ambito, del Dott. Antonio Marra, Responsabile dell’Ambito, alla dott.ssa Fiorenza che ha pensato ed individuato nell’Ambito Territoriale di Locri quelle caratteristiche che lo hanno portato ad essere importante riferimento all’interno del territorio locrideo, che, con azioni concrete, contribuisce quotidianamente al miglioramento delle condizione di vivibilità dei residenti, soprattutto quelli più deboli e svantaggiati, nonché alla crescita del territorio stesso, essendone partecipi e direttamente coinvolti.