“LA TUTELA DELLA SPIAGGIA E IL RISPETTO DELLE REGOLE” Venerdì la diretta Facebook della Consulta di Caulonia

Venerdì 11 dicembre, in diretta Facebook alle ore 17:00, il Comune di Caulonia e la Consulta Giovanile di Caulonia, insieme al WWF, daranno luogo a un incontro sul tema: “La tutela della spiaggia e il rispetto delle regole”.Si tratta del primo di una serie di appuntamenti organizzati in collaborazione con il WWF.L’obiettivo del dibattito sarà quello di sensibilizzare l’opinione pubblica circa l’importanza della tutela dell’ambiente e, nello specifico, delle nostre spiagge.La salvaguardia ambientale non può prescindere dalla previsione e dall’osservanza di regole condivise sia dalla popolazione che dalle parti sociali.Tale tematica risulta particolarmente importante in un territorio come quello calabrese, che deve fare del turismo uno dei propri punti di forza.

Chiunque ne sia interessato, potrà seguire l’evento sulla pagina Facebook del Comune di Caulonia e su quella della Consulta Giovanile di Caulonia.Sarà possibile intervenire in diretta lasciando dei commenti che saranno letti direttamente dai relatori.

Ufficio Stampa Consulta Giovanile Caulonia