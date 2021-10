LA TUA ESTATE LOCRESE A COLORI Dall’8 al 10 ottobre la mostra

R. & P.

Dall’8 ottobre al 10 ottobre, si terrà la mostra fotografica “La tua estate locrese a colori”, organizzata dall’Associazione Culturale “Locri Patria Nostra”, in collaborazione con l’agenzia di comunicazione “ComuniKal”, presso il ristorante Winter Cactus di Locri (Corso Vittorio Emanuele 87).

L’esposizione è frutto della seconda edizione del concorso fotografico “Scatta Locri” ed infatti saranno esposte le opere vincitrici (dal primo al terzo posto) ed in più l’opera vincitrice del premio della critica e le fotografie selezionate dalla giuria, presieduta dal fotografo professionista Gigi Romano e composta da Francesco Carbone, Giovanni Marzo, Carlo Stalteri e Vittoria Scida. La mostra si aprirà venerdì 8 ottobre alle ore 19:00, con la premiazione dei vincitori del concorso e proseguirà fino a domenica 10 ottobre.

La mostra sarà ospitata nel vicolo adiacente al locale, in caso di maltempo, la stessa sarà ospitata all’interno del noto ristorante locrese, il tutto nel massimo rispetto della normativa anticovid.

Un ringraziamento particolare va alle aziende locresi: Cactus Club, FarImpresa, Parrotta Gioielli, Momento Donna e Plusprint Stampe, per il sostegno dato ed a tutti i partecipanti, che con i loro scatti hanno reso possibile questo evento. Si coglie l’occasione, per comunicare che è già in cantiere la terza edizione del concorso fotografico per l’anno venturo, che sarà sempre seguito dalla mostra fotografica.