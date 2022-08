LA TROMBA DEL CINEMA Oggi al FilMuzik l’omaggio a Ennio Morricone

R. & P.

La 4ª edizione del FilMuzik Arts Festival, manifestazione dedicata al cinema musicale organizzata dall’associazione culturale Bird Production, finanziata dalla Calabria Film Commission attraverso l’Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di festival e rassegne cinematografiche e audiovisive in Calabria 2022, che vanta una volta di più la direzione artistica di Alberto Gatto e dal titolo Pressure, si appresta a ospitare uno dei suoi eventi di maggior prestigio.

Parliamo naturalmente di La Tromba del Cinema – Omaggio a Ennio Morricone, lo straordinario evento culturale che vi attende nella splendida e suggestiva cornice della Collinetta dei Pini di Gioiosa Ionica questa sera, lunedì 22 agosto, alle ore 22:00. Uno spettacolo musicale esclusivo dell’Orchestra di Fiati Città di Pazzano, composta da oltre 40 elementi e diretta dal Maestro Andrea Graziani, con la partecipazione del Maestro Nello Salza, musicista di chiara fama, in cui la tromba, in veste di protagonista, ripercorrerà le più affascinanti e indimenticabili colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema italiano e internazionale proponendo al pubblico un repertorio unico e raramente presentato in forma di concerto.

L’iniziativa non persegue il mero scopo dell’intrattenimento, ma anche quello di valorizzare la professionalità dei musicisti calabresi e la tradizione bandistica della nostra regione, che proprio a Gioiosa Ionica trova radici profonde.

Anche per tale ragione l’evento di questa sera è promosso e realizzato dal Comune di Gioiosa Ionica con il contributo della Regione Calabria in collaborazione con l’Associazione Bird Production, promotrice del FilMuzik Arts Festival, enti la cui collaborazione consentirà al pubblico di assistere a uno spettacolo di tale portata in maniera del tutto gratuita.

Una serata di elevatissima cultura e di straordinario intrattenimento che costituisce il fiore all’occhiello di questa edizione del FilMuzik Arts Festival, che rinnoverà l’omaggio a Ennio Morricone anche nella serata di domani con la proiezione, alle ore 21:30, nel giardino di Palazzo Ameduri, del docufilm di Giuseppe Tornatore Ennio.

Per conoscere il programma completo e seguire gli ultimi aggiornamenti dal FilMuzik Arts Festival collegatevi alla pagina Facebook della manifestazione.

Ufficio Stampa FilMuzik Arts Festival