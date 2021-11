LA STRANIERA L’opera di Giovanni Scarfò finalista al Premio Fersen

R. & P.

Il testo teatrale LA STRANIERA, “un poetico ed emozionante omaggio teatrale ad Anna Maria Ortese”, scritto da Giovanni Scarfò, è in finale al PREMIO FERSEN alla regia e alla drammaturgia italiana contemporanea, XVI ed.

Venerdì 26 novembre 2021, Piccolo Teatro, Chiostro ‘Nina Vinchi’, via Rovello 2, Milano, h. 15,00-18,00, ingresso libero

Il Premio, fondato nel 2003 da Ombretta De Biase con la collaborazione di amici teatranti fra cui Ugo Ronfani, Anna Ceravolo, Andrea Bisicchia e Fabrizio Caleffi, nasce come atto d’amore verso il teatro e con l’intento di coniugare un omaggio non effimero alla memoria di Alessandro Fersen, uno dei registi e pedagoghi più innovatori del teatro europeo del XX secolo, e al contempo offrire al pubblico e agli addetti ai lavori uno sguardo, una piccola vetrina non certo esaustiva ma si spera significativa dello stato dell’arte della nostra drammaturgia vivente, tuttora poco presente nelle programmazioni dei teatri istituzionali.

Alla serata parteciperanno, oltre ai membri della Giuria e agli Autori e Registi premiati, ospiti illustri come: Ariela Yavetz Fajrajzen, figlia del Maestro, proveniente da Israele, che illustrerà l’attività della Fondazione omonima, Stefania Porrino proveniente da Roma, che parlerà della tecnica attoriale appresa dallo stesso Maestro e da lei oggi applicata ai suoi allievi, e Paolo Ascagni, Presidente della UILT (Unione Italiana Libero Teatro) Associazione nazionale che da sempre promuove il Teatro e sostiene il nostro Premio.

Durante l’incontro gli Autori presenteranno in lettura scenica un brano dell’opera premiata e i Registi un trailer del loro spettacolo. La lettura del testo LA STRANIERA sarà effettuata dall’attrice Melania Fiore.

