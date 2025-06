di Mario Murdolo

L’espressione “la stampa, quarto potere” è stata adottata per attribuire ad essa il grande potere non solo di informazione ma anche di influenza e manipolazione delle notizie e così condizionare l’opinione pubblica. Per rafforzare e rendere più comprensibile il concetto è stato girato perfino un film in merito.

Però, purtroppo questo importante e necessario strumento non sempre viene utilizzato nel modo giusto, corretto e leale, quando in mano a potenti economisti e politici aiuta loro ad ulteriori arricchimenti e condiziona psicologicamente i lettori. Vedi l’impero giornalistico e televisivo della famiglia Berlusconi che sicuramente è stato determinante nella vita politica del leader Berlusconi. Anche da noi, nel nostro piccolo c’è chi tenta, senza riuscirci, utilizzando meschine e calunniose scritture, di mettere in cattiva luce chi ogni giorno sia a livello amministrativo che associativo prova a far andare avanti e far progredire la bella Bivongi.

E non sono io a dirlo ma le assenze da tutte la manifestazioni culturali, ricorrenze, presentazione di libri, e quella veramente più eclatante e ingiustificata all’inaugurazione della donazione del defibrillatore da parte della farmacia di Bivongi a tutta la comunità.

Però quanta solerzia, puntualità e tempestività in occasione di tragici avvenimenti, come per esempio per l’incendio di un camion. E così da quel giorno l’argomento principe di discussione è questo fatto deprecabile e brutto che però ritengo non essere meno importante di altri problemi che interessano da vicino e in modo non più rinviabile, quali la chiusura della casa albergo, la mancanza del servizio di soccorso con ambulanza, l’annientamento del poliambulatorio, una volta fiore all’occhiello di Bivongi e ora ridotto a pochisseme specialistiche.

Io preferisco usare la mia penna per informare soprattutto i nostri paesani emigrati nel mondo che sicuramente preferiscono leggere notizie positive. Approfitto per informare i tanti lettori di lentelocale, che in estate pubblicherò la raccolta dei miei articoli dove ho trattato delle tante manifestazioni dell’amministrazione comunale, delle meravigliose associazioni, delle feste religiose, delle meraviglie paesaggistiche religiose e monumentali e le notizie riguardanti l’importante squadra di calcio, scuola di calcetto, e la prossima intervista a Carmelo Versace, vice sindaco della Città metropolitana, che a dispetto degli increduli e i remanti contro, verrà ad annunciare il finanziamento del manto verde al Domenico Murdolo, e quel giorno sarà non solo per gli sportivi, ma per tutti i cittadini della vallata dello Stilaro una giornata e una festa indimenticabile perche lo sport, per chi non lo vuole capire, è un importante e vitale veicolo e strumento per unire i popoli, invitare alla fratellanza, tolleranza ed educare principalmente i bambini sin da piccoli a volersi bene e crescendo contribuire a realizzare un mondo senza odi ma un mondo d’amore.