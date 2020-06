LA SOLIDARIETA’ NON SI FERMA Consegnato al reparto di Ostetricia e Ginecologia di Locri nuovo materiale sanitario

LA SOLIDARIETA’ NON SI FERMA Consegnato al reparto di Ostetricia e Ginecologia...

di Francesca Cusumano

LOCRI – Non si arresta la rete di solidarietà pro Ospedale di Locri. Una campagna di solidarietà che ha inteso fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19, supportare il presidio sanitario di contrada Verga e altresì, salvaguardare la salute dei cittadini da un male insidioso e ancora in circolazione, sebbene ad oggi dai dati dell’andamento dell’epidemia, sia stato riscontrato che la sua contagiosità si mantiene al di sotto dell’1%. Anche se restano comunque in vigore, l’invito alla cautela e il rispetto rigoroso delle misure di igiene e di distanziamento sociale.

Come si ricorderà e come riportato da questa testata (dalla collega Domenica Bumbaca), è il marzo scorso, quando una mamma, Teresa Stefanello, genitore di Daniele, affetto da una rara malattia e sostenitrice di Telethon, insieme alla figlia Valentina e alla signora Angela Graneri, decidono di realizzare mascherine fatte a mano da distribuire. Ad affiancarle, anche la farmacia Frascà Domenico di Locri, che ha offerto il materiale per il loro confezionamento.

E così che le donazioni ricevute in cambio del loro prodotto, sono state destinate alla raccolta fondi “Lontani ma vicini”. Si tratta di una nuova iniziativa di solidarietà che fa a capo a Musthave, società del gruppo Az Consulting, con sede a Milano, rappresentata da due giovani imprenditori, originari di Locri e di Brescia. Insieme, hanno avviato una campagna di crowfunding per sostenere i nosocomi di Locri e Brescia, in una fase “sanitaria” di estrema difficoltà.

In occasione dell’ultima Festa della Mamma, il progetto solidale si è poi rivolto, al reparto di Ostetricia e Ginecologia di Locri, diretto dal direttore F.F. dottor Giuseppe Macrì, con la consegna alle neomamme, delle mascherine realizzate dalle sarte volontarie Stefanello e Graneri e inoltre, dai fondi ricavati dalla raccolta “Lontani ma vicini”, è stato donato un termometro per la misurazione della temperatura delle pazienti.

E’ il 4 giugno invece, esattamente due giorni fa, altra donazione.

La farmacia Frascà Domenico di Locri, ha provveduto infatti, a consegnare al dottor Giuseppe Macrì, nuovo materiale sanitario, donato dalla Srl Az Consulting, con fondi ottenuti sempre mediante la raccolta “Lontani ma vicini” e con la collaborazione delle signore Stefanello e Graneri.

Oggetto della donazione:365 mascherine FFP2, 235 camici in tnt monouso, 65 visiere in plexiglass e infine, 2 termoscan.

(Le citazioni commerciali sono state usate, esclusivamente, al fine del messaggio di solidarietà, senza alcuno scopo economico).