di Redazione

La Smile Cosenza Pallanuoto è stata accolta martedì pomeriggio con tutti gli onori presso la Cittadella regionale di Catanzaro dall’Assessore regionale allo Sport, Eulalia Micheli, in occasione della recente conquista della European Aquatics Water Polo Conference Cup Women 2025/2026, disputata ad Atene. Le atlete, accompagnate dal presidente Francesco Manna e dal dirigente e legale della società Andrea Borsani, hanno portato con sé la coppa e le medaglie che sanciscono un trionfo senza precedenti per la pallanuoto femminile calabrese.

L’incontro si è svolto in un clima di entusiasmo, partecipazione e sincero orgoglio istituzionale, confermando la portata di un risultato che va ben oltre il dato sportivo.

Nel corso della cerimonia, l’Assessore Micheli ha espresso profonda soddisfazione per il traguardo raggiunto dalla squadra cosentina: “Questo straordinario risultato rappresenta non solo un traguardo sportivo di altissimo livello, ma anche un esempio concreto di impegno, determinazione e spirito di squadra. Le nostre atlete hanno portato in alto il nome del territorio, dimostrando come passione e sacrificio possano condurre a successi internazionali di grande prestigio. A nome dell’intera Regione, rivolgo a loro le più sentite congratulazioni, ringraziando per averci regalato un momento di grande emozione e orgoglio collettivo. Continueremo a sostenere lo sport in tutte le sue forme, consapevoli del suo valore educativo, sociale e culturale”.

La Regione Calabria ha inoltre consegnato targhe celebrative alla dirigenza e a tutte le atlete, sottolineando l’importanza di un percorso che oggi diventa patrimonio dell’intero movimento sportivo regionale.

Durante l’incontro, il dirigente e legale della Smile, Andrea Borsani, ha portato il saluto della società, evidenziando la gratitudine per l’attenzione mostrata dalle istituzioni: “Siamo molto contenti dell’accoglienza riservata dalla Regione Calabria e personalmente dall’Assessore allo Sport, che ci ha invitato all’indomani della vittoria e ha dimostrato grande vicinanza alla nostra realtà. Con il presidente Manna abbiamo voluto sottolineare come questo successo, pur storico e unico, debba rappresentare la semina e non il raccolto.”

Borsani ha rimarcato la necessità di trasformare il risultato sportivo in un volano per l’intero territorio: “Questa vittoria deve essere un punto di partenza non solo per la Smile Cosenza Pallanuoto, ma per la crescita dello sport in tutta la regione. L’Assessore ha riconosciuto il valore sociale dello sport, soprattutto per i giovani, e questo coincide pienamente con i principi che ci hanno portato a fondare la nostra polisportiva, oggi attiva in più discipline.”

Un passaggio importante è stato dedicato anche alle criticità strutturali che frenano lo sviluppo dello sport in Calabria: “Abbiamo evidenziato all’Assessore la necessità di affrontare alcune problematiche tipiche del nostro territorio, soprattutto sul piano degli impianti. Oggi la Calabria e Cosenza hanno la possibilità di candidarsi a ospitare un evento internazionale: per noi sarebbe un sogno, dopo la coppa, poter organizzare un girone di qualificazione della competizione europea.”