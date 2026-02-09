R. & P.

LAMEZIA TERME – Seconda vittoria consecutiva e terza in campionato per la Sideco Basketball Lamezia che, nella diciottesim agiornata del campionato di DR1, ha espugnato il Pala Scatolone di Reggio Calabria contro un’onorabile Botteghelle Basket. 63-70 il punteggio finale sul tabellone.

«Abbiamo conquistato la seconda vittoria di fila – ha detto coach Davide Piccione – Siamo partiti un po’ sottotono andando diversi punti sotto, però poi è bastato alzare il ritmo e correre di più, passarsi la palla meglio in contropiede riuscendoa ricucire il gap»

Un gap ricucito grazie al lavoro di squadra e alla concentrazione nel mettere in pratica agli allenamenti. «Siamo anche riusciti ad attaccare meglio la zona, rispetto alle altre partite. Possiamo e dobbiamo far meglio. Ancora ci sono diversi errori da correggere ma tutta la squadra, nel complesso, ha giocato bene. Ora la testa va a domenica per preparare la partita contro Catanzaro. Possiamo continuare a giocare bene e meglio» conclude.

Un lavoro continuo in cui i lametini hanno dimostrato, fuori e dentro il parquet, anche la loro voglia di vincere insieme. Da segnalare la doppia cifra per Lazzarotti (16), Mazzei (14) e Antonicelli (13), assieme al cuore e all’anima di ogni gialloblu.

Nonostante il successo, la concentrazione deve rimanere alta perché il match contro Catanzaro è proprio dietro l’angolo.

Prossima gara: Basketballa Lamezia vs Ccb Catanzaro 15 febbraio ore 18.00, PalaGagliardi di Lamezia Terme.

ASD Botteghelle Basket – Sideco Basketball Lamezia: 63-70 (17-13, 4-20, 15-16, 27-

21)

Botteghelle: Nolram Marc Chris 20, Tuccio 14, Curciarello 10, Costantino 8, Cimino 6, Inguaggiato 3, Scopelliti 2, Larocca, Condemi, Alessandro. All. Dattola.

Sideco Basketball Lamezia: Lazzarotti 16, Mazzei 14, Antonicelli 13, Cerra 9, Molinaro 9, Bova S. 4, Diano 4, Vescio 1, Fazzari, Bova L., Verso, Lazzarotti R. All. Piccione.