R. & P.

LAMEZIA TERME – È stata una partita fisicamente impegnativa quella della Sideco Basketball Lamezia che, nella quindicesima giornata di campionato di DR1, tenutasi domenica 18 e per la prima volta nella nuova sede del Pala Gatti di Lamezia Terme, ha ceduto alla squadra cosentina del Basket Belvedere per 46-61.

«La partita è iniziata bene– ha dichiarato il giocatore Alfredo Lazzarotti, autore di 8pt e si era messa su dei buoni binari con il 1Ǫ in vantaggio di un punto. Poi loro sono passati alla difesa a zona e la zona ci ha messi in difficoltà. Infatti non siamo stati incisivi nei tiri da tre punti. Ǫuindi lì la partita ha preso una brutta piega con un massimo svantaggio ne l3Ǫ. Nell’ultimo quarto abbiamo provato a recuperare lo svantaggio, sbagliando purtroppo qualche particolare tra passaggi e palleggi, arrivando comunque a 8punti di distanza. In ogni caso aspettiamo la prossima gara e ce la metteremo tutta».

Una partita in cui i lametini hanno tirato fuori il carattere sì nel 4Q, ma con l’obiettivo soprattutto di dimostrare la voglia di essere in campo presenti e senza mollare, nonostante errori ancora da limare e correggere. Occhi quindi alla prossima gara, che sicuramente sarà tosta ma di certo non verrà affrontata con passività e senza lottare. Insieme.

Prossima gara: Basketball Lamezia vs Pirossigeno Cosenza, sabato 24 gennaio, ore 17.00, PalaPirossigeno di Cosenza.

Sideco Basketball Lamezia vs Gamian Consulting Belvedere 46-61 (14-13, 7-18, 10-

21, 15-9)

Sideco Basketball Lamezia: Molinaro 11, Lazzarotti 8, Antonicelli 6, Verso 6, Diano 5,

Cerra 4, Bova 4, Mazzei 2, Fazzari 0, Vescio 0, Lazzarotti R. 0, Mammoliti 0. All. Piccione

Basket Belvedere: Perrone 19, Perrone 17, Benuzzi 6, Sarro 6, Williamso 6, Bellino 5,

Marino 2, Galiano 0, Falanga 0, Cirelli 0, Velaj 0, Capano 0. All. Perrone.