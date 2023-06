R. & P.

Congratulazioni da parte del presidente della Sezione AIA di Locri, Anselmo Scaramuzzino, e di tutti gli associati locresi al componente del Comitato Nazionale AIA, Stefano Archinà, per il prestigioso premio “Monti” giunto alla 25° edizione, conferito dalla sezione AIA di Ancona per essersi particolarmente distinto quale dirigente nazionale in questa stagione sportiva.

“Stefano – ha detto il presidente Scaramuzzino – è stato il mio presidente sezionale prima e regionale poi. Sono cresciuto, come la maggior parte dei presidenti calabresi, sotto la sua guida. Guida mai invadente e sempre discreta. Mi ha insegnato tanto con l’esempio. Uomo probo, sobrio e riguardoso, meticoloso e professionale nel condurre tutti gli incarichi che la nostra Associazione gli ha assegnato, consapevole che il ruolo è un onore e mai un onere nonostante mille fatiche. Ad maiora!”