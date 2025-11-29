di Redazione

ARDORE – La scuola primaria del plesso di Ardore Marina, parte dell’Istituto Comprensivo “Terrana”, guidato dal dirigente Francesco Sacco, ha celebrato la Festa degli Alberi con un evento di grande coinvolgimento, nell’ambito del progetto di educazione ambientale “Chi pianta un albero, semina futuro”, realizzato in collaborazione con il Comando Carabinieri Territoriale per la tutela della Biodiversità di Reggio Calabria.

Gli alunni hanno dato vita a momenti di grande coinvolgimento attraverso canti, poesie e riflessioni, valorizzando il rispetto per la natura e, in modo particolare, per gli alberi. All’iniziativa ha partecipato il Comandante Giuseppe Micalizzi, che ha donato il simbolico “Albero di Falcone”. Il comandante Micalizzi, il sindaco Giuseppe Campisi e agli altri agenti presenti hanno provveduto alla messa a dimora dell’albero, assumendo l’impegno di seguirne la crescita all’interno del percorso formativo del progetto. Don Tonino ha poi richiamato l’attenzione sul valore del rispetto del Creato.

La Festa degli Alberi è stata inoltre vissuta in modo autentico anche negli altri plessi dell’Istituto Comprensivo di Ardore: nei giorni precedenti, infatti, nelle sedi di Ardore centro, Schiavo, Benestare e Ciminà sono state realizzate numerose attività coinvolgendo attivamente gli alunni. Nell’occasione sono state inaugurate pure la panchina della gentilezza e quella contro la violenza sulle donne.

Dunque, la festa ha visto l’attuazione di un percorso condiviso di educazione, tutela ambientale e promozione del bene comune.