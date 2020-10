LA SCRITTURA CREATIVA TRA IMMAGINI, SENSI E PAROLE Al via da MAG il nuovo laboratorio di Amalia Papasidero

LA SCRITTURA CREATIVA TRA IMMAGINI, SENSI E PAROLE Al via da MAG...

«La scrittura creativa tra immagini, sensi e parole». E’ il titolo del nuovo laboratorio di scrittura a cura dell’editor e blogger Amalia Papasidero che avrà luogo dal 21 ottobre al 18 novembre nello spazio culturale “MAG. La ladra di libri” di Siderno.

L’iniziativa, realizzata insieme all’agenzia editoriale “Scrittura e dintorni” segna il ritorno ai corsi in presenza di Amalia Papasidero, apprezzata in tutta la regione per le capacità di trasmettere il proprio sapere agli aspiranti scrittori di tutte le età.

Il corso si articolerà in cinque lezioni settimanali dalla durata di un’ora e mezza ciascuna (dalle 18,30 alle 20) nei seguenti giorni: mercoledì 21 ottobre, mercoledì 28 ottobre, mercoledì 4 novembre, mercoledì 11 novembre, giovedì 18 novembre.

Per informazioni, prenotazioni e costi si può contattare direttamente la dottoressa Amalia Papasidero al numero 346/4717406 o lo spazio culturale “MAG” al numero 0964/401973.