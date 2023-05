di Gianluca Albanese

SIDERNO – La realizzazione di un fumetto dal titolo “La scelta di Giovanni”, ispirato alla vita di Giovanni Falcone, è stata l’idea progettuale degli studenti dell’Iis “Marconi” di Siderno, presentata martedì a palazzo Spada (nel giorno del 31° anniversario della strage di Capaci) nell’ambito del concorso “La legalità come strumento di realizzazione personale” che il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Consiglio di Stato hanno indirizzato alle scuole italiane.

Dunque, nella sede del Mim, il lavoro delle alunne Anna Carbone, Martina Laverde e Jasmeen Kaur si è collocato tra i primi posti tra tantissimi partecipanti. La dirigente del “Marconi” Maria Giuliana Fiaschè, presente all’iniziativa con i docenti Bruno Pelle, Veneranda Legato e Maria Sciarrone, ha voluto sottolineare come l’istituto sidernese stia perseguendo, all’interno della propria programmazione, una progettualità incentrata sulla legalità e che la partecipazione – apprezzata – ad iniziative di siffatto spessore, conferma che la via imboccata dall’istituto è l’unica che possa determinare per gli alunni una crescita umana e sociale. La manifestazione è stata condotta dalla giornalista Rai Giorgia Rombolà, e ha visto la partecipazione del Presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti, che nel ricordo dei giudici Falcone e Borsellino, vittime delle mafie, e dei tanti eroi civili della storia del nostro Paese, ha invitato i giovani alla piena condivisione ed attuazione dei principi fondamentali della nostra Costituzione.