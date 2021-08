LA RAGAZZA DELLA LOCRIDE Il 20 la presentazione del libro di Patrizia Starnone

di Giuseppe Caruso – Presidente Associazione “VolO”

Gentile Direttore,

invio in allegato invito e locandina relativi alla presentazione del libro “La ragazza della Locride” di Patrizia Starnone che avrò l’onore di presentare quale Presidente della mia associazione. L’incontro con la scrittrice è stato assolutamente causale (anche se lei sostiene che nulla avviene per caso) ed è avvenuto fra lei e mia moglie in spiaggia, una conoscenza estiva insomma, dalla quale è nata una solida amicizia per le qualità umane e intellettuali della scrittrice. Avrete modo di apprezzare lei e il suo bel romanzo, ambientato a Siderno per buona parte, che ripercorre anche periodi molto bui per la mia città. In questo ordito di vicende si muove un personaggio assolutamente originale che spero abbiate il piacere di veder delineato la sera della presentazione. All’evento parteciperà il Prof. Franz Foti che non ha bisogno di alcuna presentazione. Avremo inoltre il commento musicale del bravissimo Fabio Macagnino e diversi interessanti interventi, fra i quali quello dell’Avv. Valentina Femia.