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GERACE – La tanto attesa e partecipatissima Processione della Madonna del Carmine si è svolta attraverso il tradizionale percorso storico e con soste presso la Chiesa di Santa Maria di Monserrato, conosciuta anche come Eremo dell’Unità, ubicata poco fuori dal centro storico di Gerace, vicino al cimitero e successivamente al Convento dei Cappuccini in contrada Largo Piana, da poco restaurato e rimesso al culto con annessa Chiesa di Santa Maria delle Grazie.

Prima del rientro della Madonna e della riposizionereste dell’effigie presso la Chiesa del Carmine, c’e’ stato lo spettacolo pirotecnico.

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