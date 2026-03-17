Il filosofo Peter Singer: «Questo è anche uno di quei libri che vi potrebbero cambiare la vita».

R. & P.

MILANO – Il libro, scritto dall’organizzazione internazionale per la protezione degli animali allevati a scopo alimentare Animal Equality ed edito da il Millimetro, verrà presentato venerdì 20 marzo alle ore 19 presso Casa di Quartiere Ruozi in Via Castelmerlo 13, Bologna.

Il libro La fabbrica della carne affronta un viaggio approfondito dentro le mura di allevamenti e macelli, luoghi inaccessibili dell’industria alimentare, per raccontare senza sconti cosa accade agli animali e come il lavoro di Animal Equality sta cambiando il sistema che li sfrutta.

Presentato per la prima volta il 13 febbraio presso l’Auditorium di Radio Popolare, a Milano, il libro è un’opera corale scritta dal team di Animal Equality Italia impegnato a ridurre la sofferenza e il numero degli animali allevati a scopo alimentare.

La prefazione è curata da Peter Singer, professore emerito di bioetica presso l’Università di Princeton e autore del saggio Animal Liberation, che scrive: «Questo libro affronta una delle questioni etiche più importanti del nostro tempo. Parla di un’ingiustizia su scala immensa. La maggior parte degli italiani è complice di questa ingiustizia, anche se potrebbe non accorgersi di esserlo. Questo è anche uno di quei libri che vi potrebbero cambiare la vita».

A partire dalle origini dell’organizzazione, fondata nel 2006 da Sharon Núñez, Javier Moreno e José Valle e oggi attiva in otto paesi (Italia, Spagna, Regno Unito, Germania, Stati Uniti, Brasile, Messico e India), il libro racconta l’evoluzione delle azioni di Animal Equality, il suo lavoro investigativo e le campagne messe in campo per lasciare un segno nell’opinione pubblica, nella politica e nelle aziende.

Ne La fabbrica della carne sono inoltre raccolte le storie di investigatori e attivisti che hanno documentato la vita di centinaia di migliaia di animali in oltre mille allevamenti e macelli in Italia e nel mondo, portando alla luce pratiche abusive e rivelando i segreti dell’industria agroalimentare.

Matteo Cupi, direttore esecutivo di Animal Equality Italia commenta così la pubblicazione: «Abbiamo deciso di raccontare i retroscena delle nostre battaglie e delle nostre inchieste, insieme alle difficoltà che affrontiamo confrontandoci con colossi che usano gli animali come fossero merci, con i dati che guidano ogni giorno il nostro lavoro. Crediamo fortemente che svelare la violenza sistematica che si nasconde dietro a una bistecca o a un bicchiere di latte sia fondamentale per rendere le persone in grado di compiere scelte responsabili. Per questo motivo nel libro raccontiamo i meccanismi, spesso occulti, che regolano il funzionamento dell’industria alimentare e l’effetto che questo ha su milioni di animali che affrontano quotidianamente sofferenze estreme, tra pratiche illegali e abusi del tutto consentiti».

Gianluca Cherubini, direttore editoriale della casa editrice il Millimetro, specializzata nella pubblicazione di reportage e indagini sui principali temi di attualità italiana e internazionale, afferma: «Siamo molto orgogliosi di pubblicare il primo libro di Animal Equality, un progetto in cui crediamo fortemente e in linea con i principi giornalistici della nostra casa editrice».